У Перемишлі розбили вікно в будівлі Українського народного дому

Розбито скло, за яким висить плакат з логотипом Об’єднання українців у Польщі.

У польському Перемишлі зловмисники розбили вікно в будівлі Українського народного дому.

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Розбито скло, за яким висить плакат з логотипом Об’єднання українців у Польщі, повідомляє портал PROstir.pl.

Про інцидент сьогодні поінформували голову місцевого відділу Об’єднання українців у Польщі Марію Туцьку.

Про побиття вікна повідомили у поліцію, правоохоронці виїжджали на місці події.

Розбите велике вікно знаходиться на першому поверсі Українського народного дому, який стоїть у центрі міста неподалік будинку мерії.

Теж саме вікно було розбито 24 червня 2017 року. Інцидент стався після спаплюження території греко-католицького кафедрального собору в Перемишлі на початку червня минулого року. Поліція невдовзі закрила справу щодо розбиття вікна, не виявивши зловмисників.