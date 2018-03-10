У Перемишлі розбили вікно в будівлі Українського народного дому
У польському Перемишлі зловмисники розбили вікно в будівлі Українського народного дому.
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Розбито скло, за яким висить плакат з логотипом Об’єднання українців у Польщі, повідомляє портал PROstir.pl.
Про інцидент сьогодні поінформували голову місцевого відділу Об’єднання українців у Польщі Марію Туцьку.
Про побиття вікна повідомили у поліцію, правоохоронці виїжджали на місці події.
Розбите велике вікно знаходиться на першому поверсі Українського народного дому, який стоїть у центрі міста неподалік будинку мерії.
Теж саме вікно було розбито 24 червня 2017 року. Інцидент стався після спаплюження території греко-католицького кафедрального собору в Перемишлі на початку червня минулого року. Поліція невдовзі закрила справу щодо розбиття вікна, не виявивши зловмисників.