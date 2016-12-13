Аналітик про акції радикалів у Польщі: українці не зможуть почуватися у безпеці

Про це розповів старший аналітик МЦПД Анатолій Октисюк, передає "Апостроф".

"Політична підтримка праворадикальних рухів у Польщі буде далі зростати. Зараз польські радикали виступають за усунення з польського простору інших націй, у тому числі українців, які, на їхню думку, відбирають у місцевих жителів зарплату, роботу і життєвий простір. У будь-якому випадку, така ситуація призведе до того, що українці, перебуваючи у Польщі, не зможуть почуватися у безпеці", - вважає Октисюк.

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При цьому він додає: "Поки польські ультраправі націоналісти маргіналізовані, але все ж існує велика ймовірність того, що ці ідеї пройдуть такий же шлях трансформації, як і в Україні. Адже спочатку українських націоналістів, які організовували факельну ходу, ніхто серйозно не сприймав, але після 2012 і 2014 років ситуація змінилася".

Раніше ЗМІ оприлюднили відеозапис "Маршу орлят перемишльських і львівських", який проходив у польському місті Перемишль (розташований за 7 км від кордону України) в суботу, 10 грудня. У момент проходження колони повз будівлю Українського народного центру один з демонстрантів прокричав "Смерть українцям!" та учасники ходи хором його підтримали.

Зазначається, що в цьому році "марш орлят" організували не лише праві організації, як Всепольська молодь або Національно-радикальний табір, неформальна група "Патріотичний Перемишль", але і заклад культури Підкарпатського воєводства - Культурний центр у Перемишлі. При цьому патронат над маршем взяв, зокрема, мер Перемишля Роберт Хома.