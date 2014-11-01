У Горлівці терориста Бєса рекламують із помилками (фото)
01:45, 01 листопада 2014Суспільство
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У Горлівці на білбордах розмістили політичну рекламу "Союзу десантників Донбасу", почесним головою якої є Ігор "Бєс" Бєзлєр
У Горлівці Бєса рекламують із помилками
Відповідне фото опублікувало місцеве видання 06242.
"Всі податки залишаються в Горлівці! ФорміруЮм незалежний бюджет!" - йдеться на щитах.
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Як зазначає видання, такі рекламні матеріали розміщені в різних районах міста.
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