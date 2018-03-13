В Одесі затримали чоловіка, який стріляв з вікна багатоповерхівки

«Стрільцем» виявився 33-річний чоловік, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У Малиновському районі Одеси затримано чоловіка, який сьогодні відкрив стрілянину з вікна житлового багатоповерхового будинку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, близько 16.00 поліцейські отримали виклик про те, що на вулиці Івана і Юрія Лип чоловік стріляє з вікна квартири одного з багатоповерхових будинків.

«У зазначеній квартирі патрульним двері ніхто не відчиняв, але було чутно, що всередині хтось є. «Стрілка» вдалося вмовити вийти з дому, де його й затримали патрульні», - повідомили в прес-службі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи.

У Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області уточнили, що до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що з вікна квартири на другому поверсі невідомий стріляє по перехожих і автомобілях.

Затримано 33-річного зловмисника, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, стрілянину він влаштував із зареєстрованої на його ім'я гладкоствольної рушниці. Зараз зброю вилучено. Для з'ясування обставин події правопорушника доставили до Малиновського відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").