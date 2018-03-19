"Тітушка" Крисін з’явився в суді і заявив, що розірвав угоду зі своїм адвокатом

Він просить суд дати 2-3 тижні на ознайомлення майбутнього нового адвоката з апеляційною скаргою прокуратури на вирок суду першої інстанції про умовне засудження.

"Тітушка" Юрій Крисін, звинувачений у причетності до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія, з’явився на засідання Апеляційного суду Києва.

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Як передає кореспондент УНІАН, Крисін заявив, що розірвав угоду з попереднім захисником і просить час для ознайомлення з апеляційною скаргою нового адвоката, якого наразі в нього ще немає. На це обвинувачений просить 2-3 тижні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.