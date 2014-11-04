У Полтаві двох дезертирів засудили до 2 років в'язниці

У Полтаві за дезертирство до двох років позбавлення волі засуджено двох військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону України було підтримано державне обвинувачення у кримінальних провадженнях відносно двох осіб, призваних під час мобілізації, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство).

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Військовослужбовці обвинувачувались у тому, що на початку вересня з метою дезертирства самовільно залишили розташування військової частини Полтавського гарнізону та ухилялися від військової служби близько місяця.

Державним обвинуваченням було запропоновано суду призначити покарання у виді позбавлення волі строком на два роки кожному. Київський районний суд Полтави погодився з позицією військової прокуратури і призначив військовослужбовцям запропоновану державним обвинувачем міру покарання. Військовослужбовців було взято під варту в залі суду.