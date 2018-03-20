Слідство розглядає п'ять версій у справі про самогубство героя АТО Волошина

17:21, 20 березня 2018
Суспільство
646
Волошин застрелился / фото УНИАН

Читайте такожУ Миколаєві активісти вимагали відставки голови ОДА Савченка через самогубство Волошина (відео)

Про це Відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Миколаївській області повідомляє на сторінці у Facebook.

"Розглядаються п’ять версій вчинення злочину – самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство, скоєне у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в.о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю. Розглядаються всі можливі версії, щоб тільки при отриманні доказів на основі проведених експертиз та слідчих дій довести або спростувати кожну з них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вже встановлено коло осіб, які допитуються чи будуть допитані найближчим часом.

Також повідомляється, що у ході розслідування справи призначені й проводяться судово-медична, судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетична-вибухотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна та комплексна судова експертизи (дактилоскопічна, балістична, хімічна).

Як повідомляв УНІАН, Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолету. Родина в цей момент знаходилась вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, загиблий останнім часом знаходився у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу («умисне вбивство») - «як того вимагає процедура у подібних випадках». Разом з тим у поліції не виключали перекваліфікації чи додаткової кваліфікації справи.

Сьогодні, 20 березня, у Миколаєві близько 100 осіб під будівлею облдержадміністрації вимагали відставки голови ОДА Олексія Савченка та неупередженого розслідування справи про загибель Волошина. Мітингувальники звинувачували керівництво Миколаївщини у доведені Волошина до самогубства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#військовий#самогубство