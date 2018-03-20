У Миколаєві застрелився льотчик-герой АТО Волошин: журналіст розкрив деталі трагедії

Прощання з Волошиним відбудеться в середу, 21 березня, час і місце поки не відомі.

Напередодні самогубства в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислав Волошин зібрав велику нараду, говорив про проведення тендерів, сертифікацію смуги.

Через день він різко замкнувся у собі, пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Влад переймався за будь-яку справу, за яку брався, але про погрози останнім часом не говорив", - розповів він.

Але вже вранці в неділю в квартирі, де перебували тільки дружина і двоє маленьких дітей, пролунав постріл, додав журналіст.

"Вони були у сусідній кімнаті, все сталося на очах. "Швидка" приїхала швидко, лікарі зробили все, що могли... Квартира орендована, звідти треба з'їжджати, машина службова, ноутбук, гаджети і телефон - службові, заощаджень немає", - зазначив Бутусов.

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"Скріни з листування в його телефоні, де він говорить про "суїцидальні настрої" і тиск з боку голови ОДА - справжні, від 24 лютого, з листування з колишнім першим заступником директора аеропорту Максимом Карпіним", - наголосив він.

Водночас, за інформацією журналіста, дружина та близький друг Волошина Андрій конфлікт з головою ОДА не підтверджують, кажуть, відносини були робочими, і про конфлікти не йшлося.

"Телефон вилучено поліцією, усі його повідомлення перевіряються, жодна версія наразі не відкинута, буде перевірено все, включаючи конфлікт через можливі порушення при добудові аеропорту", - говорить Бутусов.

"Друзі кажуть, що ніякого відношення до порушень, виявлених аудиторською службою, Влад не мав, він не проводив тендери, оскільки тільки був призначений, і, зрозуміло, підстав для порушення кримінальних справ проти нього не було ніяких. У Влада чисті руки, по-іншому бути не могло", - підсумував він.

Як відомо, ЗМІ оприлюднили телефонну переписку Волошина, в якій йдеться, що він хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт, також в.о. керівника аеропорту писав, що у нього є "суїцидальні настрої".

18 березня повідомлялося, що у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.