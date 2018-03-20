ЗМІ дізналися про дзвінок невідомого українському льотчику Волошину напередодні самогубства

Після дзвінка Волошина немов підмінили: він одразу став похмурим і замкнутим.

Менш ніж за добу до трагічного самогубства льотчику Волошину хтось подзвонив.

Після дзвінка він виглядав сильно стривожених. Про це "Новостя-N" повідомило джерело у прокуратурі.

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За словами джерела, під час первинного опитування, одразу після трагедії дружина загиблого Надія розповіла співробітникам поліції, що напередодні, у суботу ввечері, її чоловікові хтось подзвонив. Після цього дзвінка його немов підмінили: веселий і товариський Владислав одразу став похмурим і замкнутим. Він перестав спілкуватися з дружиною і незабаром пішов спати. Вранці він також був похмурим і мовчазним.

Хто дзвонив її чоловікові, Надія не знає. Співробітники поліції вилучили мобільний телефон Владислава Волошина, тому є надія, що всіх, хто телефонував йому, вдасться встановити.

Як відомо, ЗМІ оприлюднили телефонну переписку Волошина, в якій йдеться, що він хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт, також в.о. керівника аеропорту писав, що у нього є "суїцидальні настрої".

18 березня повідомлялося, що у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.