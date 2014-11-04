Російські фільми і серіали можуть зникнути з ефірів українських телеканалів

Про це повідомляє сайт Нацради.

"Закликаємо керівників українських телеканалів не чекати рішень державних органів, терміново прибрати з ефіру кінопродукцію російського виробництва, яка пропагує антиукраїнські настрої", – йдеться в заяві Нацради.

Як зазначено, Нацрада вважає неприпустимим популяризувати в українському ефірі скандального актора Михайла Пореченкова, а також інших російських митців, які своїми позиціями та вчинками демонструють неповагу до Незалежності української держави та гідності громадян нашої країни.

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У Нацраді зауважують, що наразі до них надходять скарги від суспільства та громадських організацій, в яких висловлюються вимоги припинити трансляції фільмів за участю російських акторів, що не лише підтримують агресію проти нашої держави, а й беруть участь у іміджевій візуальній підтримці цієї агресії.

"Ми впевнені, що менеджери, власники та керівники телеканалів обов'язково проявлять свою громадянську позицію, патріотизм у складний для країни час", – переконані в Нацраді.