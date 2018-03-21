У Миколаєві попрощалися із льотчиком Волошиним, який застрелився (відео)

Тіло Владислава Волошина відвезуть до Одеси на кремацію.

З бойовим льотчиком Владиславом Волошиним, який скоїв самогубство, 21 березня попрощалися в Миколаєві.

Тіло Владислава сьогодні відвезуть до Одеси на кремацію. Поховають героя на Луганщині, звідки він родом, йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Разом з тим, у поліції не виключили перекваліфікації чи додаткової кваліфікації справи.

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Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також у листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

Слідчі розглядають п'ять версій у справі про загибель Волошина: самогубство у стані душевного хвилювання; самогубство, скоєне у зв’язку з професійною діяльністю на посаді в.о. директора; самогубство через відносини в родині; самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у Збройних силах України; нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

Станом на 20 березня встановлено коло осіб, які допитувалися чи їх допит запланований.

У ході розслідування справи були призначені й проводяться низка експертиз.