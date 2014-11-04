Західному Донбасу дали воду, якої не було чотири місяці - Кіхтенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОДА повідомив журналістам у прес-центрі Адміністрації президента після засідання Ради національної безпеки і оборони України.

“На сьогоднішній день, я хочу зазначити, що дали західному Донбасу воду, коли практично її не було чотири місяці”, - сказав він.

Читайте такожУ Луганську бойовики встановили ліміт на воду: не більше 5 літрів в руки раз у 10 днівТакож Кіхтенко додав, що “на сьогодні практично в усіх районах, які перебувають під контролем української влади, включене тепло. І через пару днів в Олександрівському районі теж буде тепло”.