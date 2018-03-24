У Мін'юсті розповіли, скільки боржників за аліменти не змогли виїхати за кордон

Міністр юстиції України Павло Петренко розповів і про інші заходи проти боржників.

Через несвоєчасну сплату аліментів вже більше 100 тисяч людей позбавили права виїжджати за кордон.

Про це розповів міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі "5 каналу", пише ТСН.uа.

"Зараз майже 100 тисяч боржників мають заборону на виїзд за кордон, заборону на керування транспортними засобами – близько 90 тисяч, заборону на користування зброєю та на полювання – понад 80 тисяч. Також ми запровадили суспільно корисні роботи", - розповів він.

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Петренко додав, що вже складено тисячі протоколів про притягнення боржників до примусової суспільно-корисної роботи, таку як прибирання вулиць. Гроші від роботи будуть йти на рахунок дитини, перед якою заборгували.

Міністр додав, що відомство думає над тим, щоб збільшити розмір аліментів.