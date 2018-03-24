У Мін'юсті розповіли, скільки боржників за аліменти не змогли виїхати за кордон
Через несвоєчасну сплату аліментів вже більше 100 тисяч людей позбавили права виїжджати за кордон.
Про це розповів міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі "5 каналу", пише ТСН.uа.
"Зараз майже 100 тисяч боржників мають заборону на виїзд за кордон, заборону на керування транспортними засобами – близько 90 тисяч, заборону на користування зброєю та на полювання – понад 80 тисяч. Також ми запровадили суспільно корисні роботи", - розповів він.
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Петренко додав, що вже складено тисячі протоколів про притягнення боржників до примусової суспільно-корисної роботи, таку як прибирання вулиць. Гроші від роботи будуть йти на рахунок дитини, перед якою заборгували.
Міністр додав, що відомство думає над тим, щоб збільшити розмір аліментів.