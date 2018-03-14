В Україні хочуть підвищити розмір мінімальних аліментів на дітей

Міністерство юстиції готує зміни до законодавства щодо підвищення аліментів.

Міністерство юстиції України готує зміни до законодавства щодо прав дітей, батьки яких розлучилися, відповідно до яких, зокрема, можуть збільшити розмір мінімальних аліментів, а також під час розлучення батьків майно пропонують ділити і на дітей.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі ТСН.

«Нині йде серйозне обговорення можливості збільшення обсягу утримання дитини після розлучення батьків. Уже розроблено законопроект, який пропонує суттєво збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Окрім того, ми можемо запозичити норму французького законодавства, за якою нащадки після розлучення батьків повинні отримати такий самий рівень утримання, який вони мали під час проживання у повній сім’ї», - сказав міністр.

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За його словами, він особисто виступатиме з ініціативою ввести норму, за якою діти матимуть право на частку спільного майна колишнього подружжя на рівні з батьками. Також буде створено система стимулювання як батьків, так і органів влади на місцях, які дбають про всебічний і повноцінний розвиток дитини.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (реєстраційний номер 7277).

Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти. Також до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною, пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів та ін., а також обмежити в праві полювання.

Також введено новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

4 січня президент Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, а 6 лютого було презентовано реєстр неплатників аліментів.