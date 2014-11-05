Консерванти і отрута: близько 75% виготовленого в Україні майонезу небезпечно для здоров'я (відео)

В Україні законно виробник має право виготовляти майонез без яєць, хоча рецептура продукту передбачає їх використання, йдеться у сюжеті "Території обману", передає ТСН.

За останніми дослідженнями центру незалежних споживчих експертиз, якісними є лише два з восьми виробників майонезу в Україні. Інші використовують консерванти або отруйний бензопірен, який може викликати захворювання на рак та навіть мутації.

Небезпеку в собі несе і упаковка продукту. Вона складається з кількох шарів, найважливіший з яких внутрішній - він контактує із продуктом. Якщо в середині упаковка така сама, як і ззовні, то вона зроблена зі звичайного поліетилену, а це загрожує інтоксикацією та харчовим отруєнням.

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Якщо пакування всередині сріблясте, то тоді внутрішній шар може бути виготовлений з додаванням алюмінію, а для з'єднання цих шарів часто використовують клей з великою дозою небезпечної хімії.

За результатами експерименту, у якому намагались вичавити продукт з упаковки, виявилось, що у 4 банках лишається 67 грамів, а у м'яких тюбиках - набагато більше. На цій маленькій різниці виробники заощаджують мільйони. З найменшої партії упаковок – це сто тисяч тюбиків – зекономленими грамами можна наповнити ще триста упаковок.