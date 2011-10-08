В НУ вважають, що 1,5 року - достатній термін, щоби питати з Могильова

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що міністр внутрішніх справ повинен нести відповідальність за стан справ у міліції, адже за півтора року він мав достатньо можливостей змінити ситуацію.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив у прямому ефірі програми «Шустер-Live» на Першому Національному, повідомляє прес-служба партії.

«Міністр уже півтора року на посаді. Ще першого місяця можна було дати вказівку – припинити каральні заходи міліції проти громадян і бізнесменів. Якщо за півтора року такої вказівки не було – ми готові допомогти як опозиція», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також вважає, що серед пріоритетних справ мало бути відновлення для дільничних інспекторів повного фінансування і спрямування на ці цілі 50 тисяч резерву. «Це потрібно для захисту людей на землі, в селах, для боротьби проти аптек, які торгують трамадолом у містах, де живуть наші діти, проти наркопритонів. Їх знають усі жителі, але коли телефонують 02 – не отримують жодної реакції», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Крім того, політик переконаний, що необхідно було забезпечити пріоритетне фінансування кримінальної міліції і спецпідрозділів для посилення боротьби з криміналом, а також налагодити боротьбу з корупцією у міліцейських лавах.

«Не можна допускати ситуації, коли студенти гинуть у міліції, коли міліція стоїть з кийками проти мирних жителів. Правоохоронні органи мають не катувати, а захищати людей», - підкреслив В,НАЛИВАЙЧЕНКО.