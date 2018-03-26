В Одесі під час Гуморини вперше відбудеться автомобільне дрифт-шоу

16:20, 26 березня 2018
Суспільство
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Фото УНИАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив співпродюсер заходів Гуморини Владислав Плотников.

«Вперше пройде дрифт-шоу з чотириразовим чемпіоном України з дрифту Олександром Гринчуком», - сказав Плотников.

Він уточнив, що дійство розгорнеться в історичному центрі - на вулиці Рішельєвській, у кварталі між вулицями Грецькою і Буніна.

За словами директора департаменту культури і туризму Одеської міськради Тетяни Маркової, перед двогодинним шоу відбудеться гумористична вікторина, переможці якої отримають привілей стати учасниками дрифтингу.

«Вони відчують всю красу такого руху. За кермом буде чемпіон України - тому все безпечно, але дуже видовищно й ефектно», - наголосила Маркова.

За словами організаторів, розпочнуться святкові заходи 27 березня - зі старту 8-го міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада», в якому візьмуть участь титуловані гості, в тому числі, син знаменитого кіноактора Чарлі Чапліна Юджин Чаплін. Останній стане почесним членом журі. Хедлайнером «Комедіади» стане володар Гран-прі минулорічного фестивалю угорський комік Чаба Мехеш.

В рамках Гуморини заплановано низку заходів. Зокрема, презентація гумористичної карти, виставка карикатуристів, гумористичний забіг International Fun Run, в якому, як передбачається, візьму участь близько 200 осіб.

Безпосередньо 1 квітня відбудеться карнавальна хода, «Караоке на Гуморині», виступ «Ліги сміху», основного складу «95-го кварталу» тощо.

По ходу руху карнавалу розмістять п'ять «точок» з безкоштовним аквагримом для дітей.

За словами Маркової, з міського бюджету на проведення Гуморини-2018 виділять 1 млн грн.

«Буде розпорядження мера, це 1 млн грн», - сказала вона. При цьому чиновниця не уточнила загальний обсяг фінансування, сказавши, що «цифри поки що збираються». Вона додала, що деякі інвестори не бажають бути названими, і проговорювати це «некоректно».

Продюсер Гуморини-2018 Олена Орлова також відмовилася озвучити загальний обсяг фінансування проекту, заявивши, що не всі комерційні учасники хочуть, щоб їхні гонорари оголошувалися повною мірою.

«Бюджет немаленький», - заявила продюсер.

Символами Гуморини будуть «Морячок» і «Жовта качка». Передбачається, що 1 квітня до Одеси приїдуть не менш як 100 тис. туристів.

Як повідомляв УНІАН, до Одеси на 8-й міжнародний фестиваль клоунів і мімів «Комедіада» приїде син знаменитого кіноактора Чарлі Чапліна Юджин Чаплін.

Ю. Чаплін увійде до складу журі. Також планується, що він візьме участь у показі фільму «Цирк», присвяченому 80-річчю цієї кінокартини, в якій зіграв його знаменитий батько.

У грудні 2013 року в Одесі акробат Євген Калінін повторив трюк голлівудського актора Жан-Клода Ван Дамма, сівши на поперечний шпагат між двома рухомими автомобілями. За кермом однієї з легкових машин був чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, іншою - керував його учень. Обидва автомобілі були з автоматичною коробкою передач, що також ускладнювало процес, бо рух в унісон машин на ідентичній швидкості практично неможливий.

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Теги: #Одеса#Гуморина