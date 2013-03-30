На одеську Гуморину прийде 2 тисячі міліціонерів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив заступник начальника головного управління МВС в Одеській області - начальник міліції громадської безпеки Дмитро Фучеджі.

За його словами, окрім основних підрозділів одеської міліції, для забезпечення охорони громадського порядку задіятимуть також близько 200 правоохоронців з чотирьох найближчих районів області - Комінтернівського, Овідіопольського, Біляєвського і Білгород-Дністровського. Також буде залучено близько 300 курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ і 150 курсантів Одеської національної морської академії.

Д.Фучеджі відзначив, що більшість міліційних сил зосереджена в центрі міста, де проходитимуть масові заходи, але спальні райони Одеси також не залишаться без уваги міліції і будуть забезпечені посиленими патрульними нарядами.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 29 березня відкрилася фотовиставка, присвячена 40-річчю Гуморини.

Перша Гуморина відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонили власті України і Одеси. Поновили свято сміху наприкінці 1980-х.