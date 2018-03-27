Українські заробітчани у Польші: лише 4% займаються інтелектуальною працею - дослідження

Лише 1% українців у Польші займає керівні посади.

Понад три чверті українців, які працюють у Польші, мають роботу, пов'язану з фізичною працею. При цьому лише 1% українців у Польші працює на керівних посадах.

Про це свідчать данні опитування "Робота в Польщі: думки заробітчан", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

За данними опитування, 77% українців у Польщі переважно виконували фізичну роботу, 16% – працювали у сфері послуг, 3% – мали працю, пов’язану із інтелектуальною діяльністю, і лише 1% працювали на керівних посадах.

Читайте такожДе в Україні жити найкраще: соціологи склали рейтинг українських містЧоловіки майже в абсолютній більшості (89%) виконували фізичну роботу, лише 6% з них працювали у сфері послуг. Серед жінок фізичною роботою займалися 63%, у сфері послуг працювали 28%. Чим вищий рівень освіти, тим частіше респонденти знаходили роботу у сфері послуг або ж займалися інтелектуальною працею.

За результатами дослідження, 34% працювали у Польщі на сільськогосподарських роботах, 32% – на будівництві чи ремонтних роботах. 8% виконували роботу по дому, 7% – працювали у ресторанному бізнесі, 5% – у готелях, 4% – доглядали за особами похилого віку, інвалідами, іншими видами діяльності займалися 3%, працювали у сфері послуг менше 3% опитаних.

Читайте такожУкраїна щорічно недоотримує 40 мільярдів через трудову еміграцію - експертНа сільськогосподарських роботах частіше працювали жінки та найстарші респонденти, у будівництві та ремонті – чоловіки, молодь та особи середнього віку. Жінки, на відміну від чоловіків, також частіше були задіяні у роботах по дому та ресторанному бізнесі, догляді за людьми похилого віку та інвалідами, дітьми, у сфері послуг.

Чим вищий рівень освіти, тим частіше заробітчани знаходили роботу не пов’язану із сільським господарством або ж будівництвом.

Дослідження проведене з 9 по 26 лютого 2018 року. Аудиторія: мешканці Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька віком від 18 років і старші, які протягом останніх п’яти років працювали у Польщі. Вибіркова сукупність: 400 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 4,9%.

Як повідомляв УНІАН, українські робітники в 2017 році перерахували з Польщі в Україну суму, яка дорівнює 3-4% українського валового внутрішнього продукту.