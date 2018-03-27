"VIP-піст": журналісти показали, що їдять багатії в Україні під час посту (відео)

Доки піст у трендах, ресторатори вигадують і пропонують безліч страв.

Український віп-піст. "Очистити" душу та тіло тепер можна м’ясом королівського краба.

Як відпостити "по-багатому", що пропонують у віп-ресторанах, ціни, страви та клієнти - хто це все їсть - показали журналісти програми "Гроші".

Світська левиця та співачка Солоха знає про піст усе: "Я вже приблизно 5-й рік його дотримуюся". За її словами, основна мета - очищення організму та схуднення.

За словами журналістів, чим більш елітний заклад, тим різноманітніше пісне меню, а ціни - вищі. Втім, і клієнтів вдосталь. Елегантно постувати охочих багато.

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За словами народного депутата Володимира Парасюка, у піст він намагається не їсти м'яса у середу й п'ятницю.

Депутат Сергій Тарута розповів, що під час посту він їв у ресторані страви мексиканської кухні зі знайомими.

Зорян Шкіряк поділився з журналістами, що напередодні розмови з ними він їв гречку з грибами.

Журналісти програми "Гроші" провели рейд ресторанами столиці. Так, в одному з них найдорожча пісна страва - тушкована локшина за 345 гривень. Ще в одному закладі найдорожча страва - соте із чотирьох видів грибів за 175 гривень.

У ресторані поруч із Кабміном та Верховною Радою журналісти знайшли у меню запечені яблука за 250 гривень, вареники з картоплею і грибами за 420. Є ще дорожчі страви, наприклад, млинці з ягодами. А найдорожча - суп із королівським крабом: 300 гр за 1243 грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році Великий піст почався 19 лютого і завершиться 7 квітня головним християнським святом - Світлим Христовим Воскресінням, або Великоднем.