Великий піст 2018: як провести ці дні і що заборонено робити весь піст (відео)
Великий піст був встановлений церквою в пам'ять про поневіряння по пустелі Ісуса Христа, який протягом 40 днів, не дивлячись на спокуси, відмовляв собі в їжі.
Головна мета Великого посту - очищення душі людської через молитву і обмеження в їжі.
Читайте також48 днів очищення: у православних християн розпочався Великий піст 2018Правила Великого посту:
- перед початком посту обов'язково потрібно попросити благословення у священнослужителя, сповідатися і причаститися;
- не можна таїти образи, тримати злість, не мститися, не думати про погане;
- допомагайте людям. Якщо вас попросять про допомогу, то зробіть все можливе;
- не варто влаштовувати гучні вечірки.
У Великий піст неприпустимо вживання спиртних напоїв, так само потрібно відмовитися від куріння.
Самі суворі дні посту - перший (Чистий понеділок) і остання п'ятниця (Велика п'ятниця). У ці дні відмовляються від їжі або вживають тільки хліб і воду.
Не дотримуватися Великого посту дозволяється: годуючим матерям, вагітним жінкам, воїнам, тяжкохворим людям, літнім людям, людям, які займаються важкою фізичною працею та дітям до 12 років.