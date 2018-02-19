Великий піст 2018: як провести ці дні і що заборонено робити весь піст (відео)

У 2018 році Великий піст починається 19 лютого і завершиться 7 квітня головним християнським святом - Світлим Христовим Воскресінням, або Великоднем.

Великий піст був встановлений церквою в пам'ять про поневіряння по пустелі Ісуса Христа, який протягом 40 днів, не дивлячись на спокуси, відмовляв собі в їжі.

Головна мета Великого посту - очищення душі людської через молитву і обмеження в їжі.

Читайте також48 днів очищення: у православних християн розпочався Великий піст 2018Правила Великого посту:

- перед початком посту обов'язково потрібно попросити благословення у священнослужителя, сповідатися і причаститися;

- не можна таїти образи, тримати злість, не мститися, не думати про погане;

- допомагайте людям. Якщо вас попросять про допомогу, то зробіть все можливе;

- не варто влаштовувати гучні вечірки.

У Великий піст неприпустимо вживання спиртних напоїв, так само потрібно відмовитися від куріння.

Самі суворі дні посту - перший (Чистий понеділок) і остання п'ятниця (Велика п'ятниця). У ці дні відмовляються від їжі або вживають тільки хліб і воду.

Не дотримуватися Великого посту дозволяється: годуючим матерям, вагітним жінкам, воїнам, тяжкохворим людям, літнім людям, людям, які займаються важкою фізичною працею та дітям до 12 років.