Нацрада з ТБ скоротила кількість безкоштовних каналів
12:41, 06 листопада 2014Суспільство
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України скасувала рішення про обов'язкове внесення у перелік універсальної програмної послуги (УПП) ефірних цифрових телеканалів.
Багато учасників ринку оцінюють рішення про скорочення УПУ позитивно / slon.ru
Це рішення Нацрада ухвалила сьогодні на засіданні.
За скасування цього рішення виступили провайдери послуги, медіа-група "1+1", а також профільні асоціації.
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Багато учасників ринку оцінюють рішення про скорочення УПП позитивно, аргументуючи це необхідністю ринкової конкуренції за вхід в кабельні мережі.
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