Нацрада з ТБ скоротила кількість безкоштовних каналів

Це рішення Нацрада ухвалила сьогодні на засіданні.

За скасування цього рішення виступили провайдери послуги, медіа-група "1+1", а також профільні асоціації.

Читайте такожВ Україні можуть заборонити ще більше російських фільмівРяд каналів, що належать великим медіа груп випали з пакета. Зокрема, "НЛО" і "Індиго" Медіа Групи Україна "2+2" медіагрупи 1+1 медіа, а також К2, "Мега", "Піксель", ZOOM і "Enter-фільм" медіа групи "Інтер".

Багато учасників ринку оцінюють рішення про скорочення УПП позитивно, аргументуючи це необхідністю ринкової конкуренції за вхід в кабельні мережі.