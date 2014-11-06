Завтра обіцяють теплий день у всій Україні: температура підніметься до +20°

7 листопада в Україні південні повітряні потоки зумовлять теплу погоду у всіх областях.

Денна температура повітря складе +10+18, місцями на заході до +20 градусів. Вночі морози спадуть, очікується +3+10 градусів, повідомляє Opogode.ua. Суха погода утримається, істотних опадів не очікується. Місцями очікується туман. У західній частині передбачається суха погода, місцями тумани. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень +10+18, місцями до +20 градусів. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень +9+15 градусів. Читайте такожЗ 4 листопада в Україні потеплішає до +18 градусів, заморозки ночами припиняться У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень +10+16 градусів. На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +9+14 градусів. У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5+10, вдень +10+ 17 градусів. У Києві 7 листопада - без опадів. Температура повітря вночі +4+8, вдень +10+14 градусів. Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, 5-12 м/с.

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