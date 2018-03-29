В Одесі створена гумористична карта міста

Створення карти приурочено до 45-річчя від дня заснування одеської Гуморини.

В Одесі створено гумористичну карту міста. Як повідомили УНІАН у департаменті культури та туризму Одеської міської ради, ввечері 28 березня у Всесвітньому клубі одеситів представлено «Гумористичну карту для жителів і гостей Одеси», створену до 45-річчя Гуморини, яке вона відзначає цього року.

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Автори проекту - Олександр Завеліон, Ігор Лосинський і Анатолій Пікман.

Планується, що гумористична карта, створена в приблизному форматі географічних складних карт, що продаються в кіосках, стане одним із символів Гуморини. Вона допоможе туристам у визначенні місця розташування пам'яток і «підвищить настрій».

«Вона складається з двох невід'ємних сторін. Перша сторона являє собою путівник вулицями й пам'ятками міста. Вона розповість де, куди, й головне, навіщо можна піти в Одесі в той чи інший бік», - повідомили в департаменті.

Друга сторона - енциклопедія одеського життя, яка являє собою 20 фрагментів, кожен із яких присвячено історії, філософії, культурі, традиціям і «родзинкам» міста.

Приміром, нанесено вулицю Дерибасівську, під якою приписка: «мировая улица!», поруч із Міським садом написано: «Подарок де Рибаса», з вулицею Гаванною - «Ударение на «А», з ротондою Міського саду - «Беседка для бесед ротом», поруч зі сквером Пале-Рояль написано: «В кустах».

На карту також нанесено багато зображень, які символізують історію та визначні пам'ятки Одеси.

У департаменті зазначили, що незабаром планується випуск карти англійською та українською мовами.

Довідка УНІАН. Перша Гуморина в Одесі відбулась у 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України та Одеси. Відновилось свято сміху наприкінці 1980-х.