Донецький аеропорт обстрілюють з установки МСТА - Снєгирьов

Бойовики проводять обстріли донецького аеропорту з установки МСТА.

Про це у Фейсбук написав лідер громадського об'єднання "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Читайте такожВ Антрациті терористи шукають українських партизанів - "Права справа" "Бойовики, з району Макіївки, обстрілюють донецький аеропорт з установки МСТА", - зазначив він і додав фото.

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