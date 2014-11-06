Донецький аеропорт обстрілюють з установки МСТА - Снєгирьов
23:49, 06 листопада 2014Суспільство
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Бойовики проводять обстріли донецького аеропорту з установки МСТА.
Донецький аеропорт обстрілюють з установки МСТА / vk.com
Про це у Фейсбук написав лідер громадського об'єднання "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
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"Бойовики, з району Макіївки, обстрілюють донецький аеропорт з установки МСТА", - зазначив він і додав фото.
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