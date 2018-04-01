Понтифік згадав про Україну у великодньому посланні «Місту та світові».

Папа Римський Франциск попросив «плодів миру» для України.

Про це понтифік сказав у великодньому посланні «Місту та світові», виголошеному сьогодні з лоджії базиліки Святого Петра, повідомляє Радіо Ватикану.

«Плодів миру» просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для реалізації гуманітарних ініціатив, яких потребує населення», – сказав Папа Римський.

Послання він присвятив тому, що Ісус «наперед провістив Свою смерть і воскресіння» за допомогою образу зерна пшениці.

«Ми, християни, віруємо та знаємо, що Христове воскресіння – це справжня надія світу, яка не розчаровує. Це сила пшеничного зерна – ота сила любові, яка знижується та віддається до кінця, і яка дійсно оновлює світ. Ця сила також і сьогодні приносить плід в борознах нашої історії, позначеної багатьма несправедливостями та насильствами».

Ці плоди це – «плоди надії та гідності» там, де існує нужда, голод і безробіття, серед біженців та шукачів притулку, жертв торгівлі наркотиками, торгівлі людьми та сучасного рабства.

Читайте такожПапа Римський у недільній проповіді згадав про Голодомор та запевнив, що молиться за Україну

У цьому контексті Папа Римський побажав «плодів миру» для всього світу: для Сирії, Святої Землі, Ємену та всього Близького Сходу, африканських країн, де тривають воєнні конфлікти.

Також понтифік попросив «плодів діалогу» для Корейського півострова, аби переговори, що тривають, сприяли гармонії та примиренню регіону.

Крім того, святіший отець підніс молитву за венесуельський народ, який, за словами єпископів, «живе на своєрідній «чужині» у власній країні».

Папа також побажав, аби Воскреслий Христос приніс «плоди нового життя дітям, які через війни і голоду зростають без надії, позбавлені освіти й медичної допомоги», а також для знедолених людей похилого віку.

Плодів мудрості він побажав політичним лідерам, «аби вони завжди шанували людську гідність, з посвятою віддавалися на служіння спільному добру й забезпечували розвиток і безпеку своїх громадян».