Корисний «рецепт»: як обрати сімейного лікаря (відео)

15:30, 02 квітня 2018
Суспільство
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Вибрати лікаря можна у будь-якому закладі незалежно від місця проживання або прописки. У будь який момент пацієнт може змінити лікаря.

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У Мінохоронздоров’я радять якомога швидше визначитися, адже до одного сімейного лікаря можуть записатися не більше 1800 пацієнтів.

Саме цей лікар буде вас обстежувати, призначати необхідні аналізи і давати направлення вже до більш вузьких спеціалістів.

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Теги: #декларація#лікарі#медреформа в Україні