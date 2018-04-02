Корисний «рецепт»: як обрати сімейного лікаря (відео)

З 2 квітня розпочинається національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї».

Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Один із головних принципів медреформи: що б із вами не сталося, спершу – до сімейного лікаря.

Вибрати лікаря можна у будь-якому закладі незалежно від місця проживання або прописки. У будь який момент пацієнт може змінити лікаря.

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У Мінохоронздоров’я радять якомога швидше визначитися, адже до одного сімейного лікаря можуть записатися не більше 1800 пацієнтів.

Саме цей лікар буде вас обстежувати, призначати необхідні аналізи і давати направлення вже до більш вузьких спеціалістів.