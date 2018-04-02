Лікар для кожної родини: українці з 2 квітня можуть обирати терапевтів та педіатрів (інструкція)

Відтепер вибирати лікаря можна у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки.

2 квітня в Україні розпочинається національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

Підписання декларації — це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Інформація про вибір лікаря містиметься в електронній системі охорони здоров’я. З липня 2018 року Національна служба здоров’я України направлятиме гроші із загальних податків у медичний заклад лікарю, якого обрала конкретна людина.

Відтепер вибирати лікаря можна у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки.

Підключення закладів первинної допомоги до електронної системи охорони здоров’я триває. Підписати декларації можна з лікарями, заклади яких підключились до системи «Електронне здоров’я». Щодня до системи приєднуються нові медзаклади. Наліпка, яка інформує про те, що в цьому закладі можна обрати лікаря допоможе вам зорієнтуватися, в якому медзакладі можна обрати свого лікаря.

Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здоров’я рекомендує не відкладати це на кінець року. Головне, щоб кожен обрав лікаря, якому довіряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію.

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Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, людина повідомляє державу (НСЗУ), що оплата за її обслуговування має находити у цей медзаклад. Якщо людина захоче змінити лікаря, достатньо підписати декларацію з новим - стара автоматично скасується в системі “Електронне здоров’я.

Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати декларацію за місцем прописки чи проживання. Однак лікар може відмовити вам у підписанні декларації, якщо він уже набрав оптимальну кількість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900. Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію з сімейним лікарем.

Для підписання декларації з лікарем:

1. Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.

2. Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка «Тут можна обрати свого лікаря».

Заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я». Чи підключений заклад до електронної системи охорони здоров'я - уточніть у реєстратурі або у лікаря, або перевірте самостійно на сайті: https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/

3. Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.

4. Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу.

5. З електронної системи роздруковується декларація з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані правильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший лишається у закладі.

6. Працівник закладу підтверджує вашу декларацію електронним підписом і відправляє в електронну систему. Тепер ви в електронній системі охорони здоров’я, НСЗУ гарантовано направить гроші у ваш заклад і вашому лікарю з липня.

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