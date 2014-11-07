Бойовики «ДНР» заявили, що на місці катастрофи Боїнга-777 знайшли нові людські останки

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на «прес-секретаря» так званого «Мінтрансу ДНР» Еллу Журанську.

"Голландські експерти, розбираючи фрагменти літака, виявили нові людські останки. Ми сприяли їх вивезенню в Харків", - сказала вона. За її словами, експерти продовжать збирати фрагменти літака в неділю.

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Раніше прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт заявив, що він має намір поговорити з російським президентом Володимиром Путіним про малайзійський "Боїнг-777", збитий в липні над східною Україною.

Рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур був збитий 17 липня в Донецькій області. На борту лайнера перебували 298 чоловік, всі загинули.

У Міноборони України вже спростували інформацію про те, що "Бук", з якого збили Боїнг, належав Україні.