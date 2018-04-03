Холодницький: жучок у моєму кабінеті встановлював наглядач за акваріумом

Глава САП не розуміє, як взагалі було отримано дозвіл на негласні дії стосовно нього.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що пристрій для прослуховування в його кабінеті встановлював не агент НАБУ, а цивільна особа – «людина, який обслуговувала акваріум».

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Як повідомляє LIGA.net, таку заяву Холодницький зробив перед допитом у Генпрокуратурі. За його словами, наглядачу за акваріумом «просто дали апаратуру для встановлення».

"Наскільки я розумію, це звичайна людина, яка займалась акваріумом, просто їй дали апаратуру, яку треба встановити. Знайшли (жучок, - ред.), тому що була дивна поведінка", - зазначив він.

Глава САП цікавиться, як взагалі було отримано дозвіл на негласні дії. За законом, прослуховування можна здійснювати лише у провадженнях щодо тяжких злочинів. Це означає, що повинно бути провадження, наприклад, про отримання хабара, зазначає Холодницький.

"Починали за здоров`я, завершили за упокій. Починали негласні розшукові дії, щоб побачити, як мені хабарі носять. Слухали, слухали, наслушали на що? На легкий злочин", - підкреслив глава САП.

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Нагадаємо, 27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницкого. 30 березня Луценко заявив, що звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницкого з посади керівника САП.

Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні і незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зазначив, що у НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але по одній зі справ вдалося отримати конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри». «У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так от, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплин неприпустимо», - сказав Ситник. Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Також Ситник повідомив, що мова йде про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, яка стосується фірми «Золотий мандарин», яку пов'язують з народним депутатом Логвінським (Георгій Логвінський, фракція «Народний фронт»); розслідувань, пов'язаних з е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу.

Ситник зазначив, що на записах, зроблених в кабінеті Холодницкого, містяться дані про «злиття» інформації щодо обшуків, які готувались, тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на деяких посадових осіб для прийняття ними певних рішень».