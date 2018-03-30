"Злиття інформації щодо обшуків": Ситник розповів про деталі провадження стосовно Холодницького

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, що після підтвердження інформації про перешкоджання керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким розслідуванню ряду кримінальних справ стосовно нього було відкрито кримінальне провадження.

Про це Ситник заявив у інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП й окремих прокурорів.

«Обрана ним лінія поведінки довгий час негативно позначалася на ефективності наших розслідувань та подальшій судовій перспективі ряду справ. Нам періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП й окремих прокурорів. Чим активніше ми розслідували, тим більше тривожних сигналів надходило. У детективів були припущення, що розслідування свідомо гальмувалися», - сказав Ситник.

Він зазначив, що у НАБУ довгий час не було доказів стосовно Холодницького, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри».

«У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник.

Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Читайте такожХолодницький заявив, що не тримається за посаду, але хоче розглянути написану на нього скаргу

Також Ситник зазначив, що, крім справи про розкрадання в мерії Одеси, йдеться «про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським (Георгій Логвинський, фракція «Народний фронт» - УНІАН); розслідувань, пов'язаних із е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці».

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».

«На певному етапі колеги з Генеральної прокуратури запропонували нам об'єднати зусилля, щоб отримати докази. Ми погодилися, розуміючи, що в даному випадку така співпраця є необхідною і обґрунтованою. Якби ми закрили очі на відомі нам факти, то стали б співучасниками незаконних дій», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилася інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Народний депутат України з фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв заявив, що Холодницького «підштовхуватимуть» до рішення піти у відставку, і назвав появу такої інформації формою тиску на керівника САП.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий пристрій.

Ситник назвав ці публікації «провокаційними статтями безвідповідальних журналістів».

27 березня генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії стосовно Холодницького.

Сьогодні, 30 березня, Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.