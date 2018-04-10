У Львові "любителі російської попси" побили українців: соцмережі не замовкають

11:14, 10 квітня 2018
Суспільство
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Про інцидент на своїй сторінці в Facebook повідомив Radko Mokryk.

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"Львів. Великдень. Центр міста, вулиця Лесі Українки. Бар "Барбідон". Нас п'ятеро - двоє хлопців і троє дівчат. У закладі гуде "Ласковый май" і "Медуза". Компанія за сусіднім столиком розважається. Двічі робимо персоналу зауваження. Без хамства, без наїздів. Розраховуючись, кажу офіціантові, що, "очевидно, ми більше сюди не прийдемо". Виходимо", - написав він.

За словами автора поста, на виході із закладу вони стали обговорювати неприпустимість російської попси в громадських закладах. У цей момент до них підійшов чоловік, який був обурений, що комусь не подобається російська мова у Львові. В результаті зав'язалася бійка: любителі російської попси побили компанію, постраждали і дівчата.

Уточнюється, що на місце події очевидці викликали поліцію. На нападників постраждалі написали заяву.

Як повідомляв УНІАН, на столичній Борщагівці молодики побили продюсера телеканалу, після чого намагалися пограбувати супермаркет.

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Теги: #Львів#бійка