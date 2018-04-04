На столичній Борщагівці молодики побили продюсера телеканалу, після чого намагалися пограбувати супермаркет

Лікарі діагностували у потерпілого струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, рвану рану губи і травму грудної клітини.

Подвійний злочин стався сьогодні вночі в Києві на Борщагівці. Група хлопців спочатку побили та пограбували чоловіка, після чого вирушили в супермаркет і намагалися звідти винести товари, не заплативши.

Як повідомляє "Інформатор", напад на чоловіка стався близько 00:30 на вулиці Гната Юри, 6. Потерпілий розповів, що працює продюсером на телеканалі «Україна» і в цей час йшов додому з магазину. У цей момент на зупинці громадського транспорту "Універсам" на нього напала група невідомих людей і без розмов почали його бити. Вони відібрали у нього мобільний телефон та гроші, після чого зникли в невідомому напрямку.

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Чоловік повернувся до редакції каналу, де йому викликали медиків і патрульну поліцію. Лікарі діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, рвану рану губи і травму грудної клітки.

Як повідомляє видання, через півгодини після нападу група хлопців увірвалися в супермаркет і намагалася винести звідти алкоголь, не розплатившись. Їх затримав охоронець, після чого молодики почали погрожувати йому ножем. Зброю вдалося вибити з рук нападника, зав'язалася бійка.

На місце події приїхала поліція. У ході з'ясування обставин стало відомо, що грабіжники підходять під орієнтування про напад і грабіж чоловіка неподалік на зупинці громадського транспорту. Їх затримали і відвезли на впізнання.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня у Києві жорстоко вбили активіста.