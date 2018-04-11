У Чорноморську моряк вже півтора місяця залишається забарикадованим на судні через борг із зарплати

Судно стоїть в акваторії Іллічівського судноремонтного заводу, його власник внесений до міжнародного «чорного списку» і винен українському боцману близько 14 тисяч доларів.

В Одеській області на судні, що стоїть в акваторії Іллічівського судноремонтного заводу, впродовж півтора місяців залишається забарикадованим український моряк, який вимагає виплатити заборгованість із зарплати.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» (Одеса) Андрій Шевченко.

За його словами, український моряк забарикадувався на судні Welbeck (ех - AMUR 2521, прапор Камбоджа) в Чорноморську (колишній Іллічівськ), де розташований вищезгаданий завод, наприкінці лютого.

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«Піти на такий крок його змусила кількамісячна заборгованість із заробітної плати.

Український судновласник MD Shipping CO. Ltd. вже не один рік перебуває в міжнародному списку роботодавців, які порушують умови праці та побуту моряків», - сказав Шевченко.

Він уточнив, що представники Міжнародної федерації транспортників (МФТ/ITF) після численних звернень моряків практично з усіх суден (кілька десятків), так чи інакше пов'язаних із цією компанією, внесла MD Shipping до «чорного списку».

«Судновласник зняв моряка із забезпечення, але Ігор не залишає борт судна, побоюючись, що роботодавець, який ошукав не один десяток членів екіпажів, зможе знову «вийти сухим із води». Перебуваючи не один місяць без грошей, наш співвітчизник не може купувати собі їжу, він просить всіх, хто може, допомогти йому з продуктами харчування та питною водою», - сказав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 37-річний житель Херсона Ігор Хвостов забарикадувався на судні 26 лютого цього року. Моряк стверджує, що не отримав зарплату за останні півроку (близько 14 тис. дол.), на судні працює майже 2 роки, виконує обов'язки боцмана.

Хвостов уточнив, що працевлаштувався на Welbeck через крюінгове агентство «Азимут» (Одеса).