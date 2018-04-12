"Він може повільно стекти кров'ю", - батько Павла Гриба заявив, що життя його сина знаходиться в небезпеці

Він зазначив, що в разі появи внутрішньої кровотечі жодна медична установа Краснодарського краю РФ не зможе надати необхідну допомогу його сину.

Життя незаконно утримуваного в Росії Павла Гриба в небезпеці, оскільки він може повільно стекти кров'ю.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав батько викраденого в Білорусі і утримуваного в слідчому ізоляторі в Краснодарі українця Павла Гриба Ігор Гриб.

""Ці продукти передавати заборонено. Гриб на дієті". Таку відповідь сьогодні почула людина, яка намагалася передати Павлу продуктову передачу. Адміністрація СІЗО практично нічого не дозволила передати синові", - написав він.

За словами батька Павла, на тлі загального погіршення здоров'я, відсутність мінімально необхідного харчування призводить до підвищення кислотності в шлунку, що підвищує ризик раптової появи вираженої кровотечі з просвіту стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки, із зниженою згортальною функцією крові. Пацієнту в комплексі лікування необхідна шунтуюча операція".

"У разі появи внутрішньої кровотечі ЖОДЕН!!! медичний заклад Краснодарського краю просто не в змозі надати необхідну допомогу. Павло повільно стече кров'ю", - зазначив він.

"Російська репресивна машина вбиває українських громадян", - додав батько Павла Гриба.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2017 року Павло Гриб виїхав на зустріч з дівчиною, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, в Білорусь, а потім зник. 7 вересня директор Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що 19-річний громадянин України Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, знаходиться в управлінні ФСБ Росії в Краснодарі.

1 лютого 2018 року батько Павла Ігор Гриб повідомив про незадовільний стан здоров'я сина і відсутність необхідної медичної допомоги. За його словами, професійних медичних фахівців за хвороби Павла в Краснодарі немає і ніхто не зможе надати необхідну медичну допомогу.