Скільки зможе протриматись, не знає ніхто: суд у Росії не випустив Гриба з-під варти

"Скільки часу він зможе протриматись в таких умовах, не знає ніхто", - заявив батько Гриба.

Суд в Росії під час розгляду апеляційної скарги відмовився змінювати запобіжний захід незаконно затриманому в Білорусі та утримуваному в РФ Павлу Грибу, залишивши його під вартою до 4 травня.

Про це у Facebook повідомив його батько Ігор Гриб.

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"20 березня відбувся черговий апеляційний суд. Знову утримання під вартою. Вже 7 місяців за гратами. Постійний психологічний тиск з боку слідчих ФСБ", - наголосив він.

"Виснаження Павла видно зразу. Операцію Павлу мали зробити у вересні минулого року. Який реальний стан здоров'я і скільки часу він зможе протриматись в таких умовах, не знає ніхто", - заявив батько.

"Повна ізоляція від світу. Ніяких листів, ніяких побачень. Сьогодні до Генерального консульства України в Ростові-на-Дону надійшла чергова офіційна відмова слідчого Карпюка в побаченні мами з Павлом", - додав Гриб-старший.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 року член громадської ради Держприкордонслужби Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі у Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

2 березня суд у Краснодарі вирішив залишити хлопця під вартою до 4 травня.