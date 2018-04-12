Надію Савченко відвезли на обстеження в клініку - сестра

Савченко, перебуваючи в СІЗО Служби безпеки, скаржиться на проблеми зі шлунком, у неї спазми і блювота.

Народного депутата України Надію Савченко із СІЗО направили на обстеження до клініки.

Про це в коментарі «112 Україна» повідомила сестра народного депутата Віра Савченко.

«Мені надали інформацію в СІЗО, сказавши, що її повезли в клініку за її згодою на обстеження… Я буду знову сьогодні просити побачення, щоб зрозуміти, чим все це закінчилось», - сказала вона.

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Сестра Савченко також повідомила, що повторно подала прохання на побачення з сестрою. «Обіцяли дати після обіду», - зазначила вона.

Віра Савченко також заявила, що її сестру направили до клініки без супроводу адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру.

23 березня у Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу Савченко оголосила про початок голодування.

У цей день суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

29 березня Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції.

Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.