Зниклих шестикласниць знайшли на трасі під Києвом (відео)

Ліцеїстки втекли з уроків, щоб поїхати на Дніпропетровщину.

Зниклі три дні тому шестикласниці Варвара та Діана знайшлись. Правоохоронці їх виявили на трасі Київ-Харків в районі села Борщів.

Читайте такожНа Одещині затримано підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дівчинки

Свідки, які упізнали дівчат за прикметами та речами, які ті мали із собою, стверджували, що бачили дівчат у селі за 40 км від місця пошуку, передає ТСН.

Батькам свідки розповіли, що дівчата сіли в легковик синього кольору та поїхали в невідомому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, у Києві до дарницької поліції із заявою звернулися батьки дітей, які зникли. За їхніми словами, 10 квітня близько 10:30 діти пішли зі школи, та до теперішнього часу не повернулися. Мобільного зв’язку з ними немає.

В особистому щоденнику однієї з дівчат дорослі виявили план втечі, який діти розробляли упродовж кількох місяців. Згідно з ним, школярки воліють здолати пішки та на попутках кілька сотень кілометрів.