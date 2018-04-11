У Києві зникли дві 12-річні школярки, їх шукають уже другий день

Вранці 10 квітня дівчата пішли зі школи. На даний час їхнє місцезнаходження невідоме.

У Києві до дарницької поліції із заявою звернулися батьки дітей, які зникли. За їхніми словами, 10 квітня близько 10:30 діти пішли зі школи, та до теперішнього часу не повернулися. Мобільного зв’язку з ними немає.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження дівчаток.

Читайте такожУ Києві однокласники побили школяра та зламали йому хребет

Варвара Дмитрієва - 18.01.2006 р.н., зріст 156 см, середньої статури, волосся пряме темно-русе, зелені очі. Була одягнена: спортивні темні штани, світло-зелена кофта, чорно-білий рюкзак.

Діана Крамінська - 11.07.2006 р.н., зріст 160 см, середньої статури, світло-русяве волосся (каре). Була одягнена: темно-сірі спортивні штани, темно-синя футболка, коричнева спортивна кофта з капюшоном, взута у джинсові сліпони.

Поліція звертається до громадян із проханням: якщо ви бачили дівчаток або маєте інформацію про їх місцезнаходження, повідомте про це за телефонами: (044) 572-71-08, (093) 435 97 62 або 102.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція повернула додому 14-річного хлопця, який автостопом їхав до коханої.