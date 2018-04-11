Зникнення двох школярок у Києві: батьки виявили "план втечі" (відео)
20:39, 11 квітня 2018Інциденти
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12-річні дівчата кілька місяців планували, як втечуть і подолають сотні кілометрів.
Виявилося, що у дівчат був план / Фото Нацполіції
У Києві шукають двох 6-класниць, які зникли після занять у ліцеї. Ще вчора дівчата втекли з ліцею, відімкнули телефони та не ночували удома.
Як повідомляє ТСН, їхні батьки добу прочісують район та чіпляють оголошення із фотографіями дітей. У особистому щоденнику однієї з дівчат дорослі виявили план втечі, який діти розробляли упродовж кількох місяців. Згідно з ним, школярки воліють здолати пішки та на попутках кілька сотень кілометрів.
Як повідомляв УНІАН, раніше про зникнення дівчат повідомили у поліції, оприлюднивши імена та прикмети дівчат.
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