Зникнення двох школярок у Києві: батьки виявили "план втечі" (відео)

12-річні дівчата кілька місяців планували, як втечуть і подолають сотні кілометрів.

У Києві шукають двох 6-класниць, які зникли після занять у ліцеї. Ще вчора дівчата втекли з ліцею, відімкнули телефони та не ночували удома.

Як повідомляє ТСН, їхні батьки добу прочісують район та чіпляють оголошення із фотографіями дітей. У особистому щоденнику однієї з дівчат дорослі виявили план втечі, який діти розробляли упродовж кількох місяців. Згідно з ним, школярки воліють здолати пішки та на попутках кілька сотень кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше про зникнення дівчат повідомили у поліції, оприлюднивши імена та прикмети дівчат.