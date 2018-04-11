Зникнення двох школярок у Києві: батьки виявили "план втечі" (відео)

20:39, 11 квітня 2018
Інциденти
3625
Виявилося, що у дівчат був план / Фото Нацполіції

Як повідомляє ТСН, їхні батьки добу прочісують район та чіпляють оголошення із фотографіями дітей. У особистому щоденнику однієї з дівчат дорослі виявили план втечі, який діти розробляли упродовж кількох місяців. Згідно з ним, школярки воліють здолати пішки та на попутках кілька сотень кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше про зникнення дівчат повідомили у поліції, оприлюднивши імена та прикмети дівчат.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #зникнення дітей