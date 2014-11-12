Експерти розповіли, чим варто запастися через курс доллара (відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Наприклад, ціни на імпортні медикаменти з початку року зросли на 60-100%. Відповідно, на вітчизняні - усього на 10-15%, розповідають фармацевти.

Також значно подорожчали імпортні продукти, наприклад, маслини, кава, чай, натомість на цінах вітчизняних овочів і фруктів курс доллара не надто позначився.

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У той же час на курс доллара не зважають у сфері обслуговування. В одній із столичних перукарень розповіли, що ціни стримують через велику конкуренцію. Проте якщо зросте орендна плата, власники малого бізнесу будуть змушені піднімати ціни.

Олександр Охріменко, президет українського аналітичного центру, вважає, що не варто панікувати і скуповувати доллари, адже точно передбачити курс сьогодні неможливо - він може як піднятися аж 20, так і опуститися до 12.

На його думку, можуть зростати ціни перш за все на імпортні товари. Перш за все, на паливо, автомобілі, побутову та медіа техніку, а також одяг.

Охріменко вважає, шо ціни на вітчизняні ліки і продукти харчування суттєво не зростуть.