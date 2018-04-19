"Залишиться навіки в наших серцях": у Кривому Розі ховатимуть загиблих у моторошній ДТП (відео)

Централізованої церемонії прощання із загиблими влада вирішила не проводити.

Стан постраждалих в аварії у Кривому Розі залишається без змін. У лікарні продовжують залишатися 14 людей, один чоловік - у тяжкому стані у реанімації.

Лікарі сподіваються на поліпшення стану їхнього здоров’я, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

На місце, де сталася трагедія, продовжують нести квіти. До Кривого Рога приїжджають родичі людей, які загинули в автокатастрофі. "Я приїхала з Хмельницького. Сестра моя теж приїхала зі Слов’янська. Дуже тяжко, дуже шкода, але вона залишиться з нами навіки в наших серцях", - сказала Галина Митюк, сестра загиблої.

Як стало відомо, централізованої церемонії прощання із загиблими влада вирішила не проводити, кожна родина переживатиме власну біду у колі близьких. Більшість загиблих в автокатастрофі ховатимуть сьогодні. Всі витрати на себе взяло металургійне підприємство, де працювали люди.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.