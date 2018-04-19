У Харківській області тракторист зніс постамент з прапором України (фото)

09:50, 19 квітня 2018
Суспільство
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http://tt.inf.ua

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Інцидент стався в центрі міста. Постамент, на якому стояв прапор України, раніше був пам'ятником Леніну, передає tt.inf.ua.

Поліція позавідомчої охорони затримала тракториста який намагався втекти з місця злочину і доставила в Дергачівський відділ поліції.

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Теги: #Харківщина#прапор