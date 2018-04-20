Парубій про відключення аналогового ТБ: жодного рішення ще не прийнято

За словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, наразі відбувається аналіз питання, зокрема, на рівні РНБО.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що в питанні щодо відключення аналогового телебачення ще не прийнято жодного рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Спікер наголосив, що питання інформаційної безпеки є одним із ключових питань безпеки.

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"У кожній країні дуже йде тонкий баланс між питанням безпеки і правами людей. Це дискусія, яка вічно йде в Конгресі Сполучених Штатів Америки, і звичайно, вона йде і буде йти в Україні. Можу вам сказати одне: рішення ще жодного не прийнято", - сказав Парубій.

Він додав, що є проекти, по яких іде аналіз на рівні РНБО та інформаційних служб.

"Рішення з цього приводу немає. І ми зробимо все можливе, щоб рішення, які стосуються зміцнення інформаційної безпеки, не впливали на право людей на повноцінне отримання інформації", - сказав голова ВР.