Їхав на червоний: у Києві водія маршрутки звільнили після публікації відео в Facebook

Водій 445 маршруту віз пасажирів і проїхав на червоне світло.

У Києві звільнили водія маршрутки, який віз пасажирів на червоне світло, після публікації відео в одному з пабликов в Facebook.

Про це у Facebook повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

"Водій 445 маршруту, який віз пасажирів і проїхав на червоне світло, звільнений", - повідомив він.

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Як повідомили "Українській правді" в прес-службі Симонова, водія звільнили після публікації запису порушення ПДР з відеореєстратора в одному з пабликов в Facebook.

"Було опубліковано відео. Водій записав на відеореєстратор порушення, виклав його в соцмережу. Після цього Департамент звернувся до перевізникові, щоб провели перевірку. Факт порушення підтвердився. Водія звільнили", - повідомили в прес-службі.

У Департаменті також зазначили, що посилять контроль за перевізниками, щоб вони не ризикували здоров'ям і життям людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою.