У Києві маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою (фото)

В Києві сталося чергове ДТП за участю маршрутки.

У Києві вранці 18 квітня на вулиці Київській у Софіївській Борщагівці на світлофорі навпроти Софійського посада сталося ДТП за участю маршрутки №718 і вантажного автомобіля.

Як повідомляє ДТП.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook, в результаті ДТП до лікарні потрапили четверо пасажирів маршрутки.

Як повідомляється, маршрутка виїхала на зустрічну смугу, щоб зупинитися на світлофорі перед іншою маршруткою. В цей час наліво повертала вантажівка MAN.

"Намагаючись уникнути лобового зіткнення, маршрутка різко повернула ліворуч, однак вантажівка все одно зачепила її. В маршрутці повилітали шибки, велика частина пасажирів отримала осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що медики в результаті забрали чотирьох потерпілих, одна з пасажирок пошкодила руку - тріщина кисті і ліктя, наклали гіпс.