Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, Маріо Варгас Льоса наголосив, що боротьба українців за свою свободу, гідність і європейське майбутнє стала надихаючим прикладом для багатьох людей по всьому світу. Цей приклад викликав до життя потужний сплеск солідарності з Україною, причому в цій солідарності об’єдналися інтелектуали різних політичних переконань – від лівих до правих.

Як підкреслив Нобелівський лауреат, Україна веде боротьбу за весь вільний світ, за цінності, які поділяють люди доброї волі.

Глава уряду зазначив, що українці рішучі в боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність попри всю серйозність загроз, перед якими постала держава. У цій боротьбі, підкреслив Яценюк, Україна відчуває солідарність світу та підтримку з боку своїх партнерів.

Сторони також обговорили роль громадської думки і культури в протидії агресії.

Читайте такожНідерландський перекладач відмовився прийняти нагороду з рук ПутінаУ зустрічі Яценюка з Маріо Варгасом Льосою взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Анхель Бугайо, підкреслюється в повідомленні.