Нобелівський лауреат у Києві: інтелектуали дуже критично ставляться до путінської Росії

Про це Нобелівський лауреат в літератури Маріо Варгас Льоса заявив сьогодні під час зустрічі з українськими читачами, яка відбувалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо Путін стоятиме на своєму і створить штучну республіку, то існуванням таких новоутворень він використає, щоб показати провал демократії в Україні», – зазначив Маріо Варгас Льоса. Він переконаний, що громадськість повинна тиснути на владу, щоб ця солідарність була досягнута.

«Однак Європа ще не досить мобілізована, адже не всі інституції розуміють і підтримують Україну» – додав він.

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«Інтелектуали дуже критично ставляться до путінської Росії і насилля, яке там панує, і позитивно дивляться на інтеграцію, демократизацію України. Дуже важливо, щоб цей рух за інтеграцію, демократизацію мав успіх, не провалився попри Новоросію, попри Росію, яка є колонізатором», – сказав Нобелівський лауреат.

Маріо Варгас Льоса – Нобелівський лауреат з літератури 2010 року. Отримав премію за «картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту й поразки», прозаїк, драматург, есеїст, філософ, публіцист, а також політичний і громадський діяч. Українською перекладені його романи «Зелений дім» і «Витівки кепського дівчиська», а також кілька оповідань і повістей, які публікувалися в журналі «Всесвіт» і збірках.