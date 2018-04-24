МОЗ хоче збільшити допустимий обсяг зберігання наркотиків: чим це загрожує (відео)

МОЗ планує збільшити в Україні допустиму норму зберігання наркотиків. Журналісти вивчили світовий досвід та з'ясували, до яких наслідків може призвести "легалізація".

Міністерство охорони здоров`я України планує збільшити для наркозалежних допустимі обсяги зберігання наркотиків. Група незгодних уже провела мітинг проти такої пропозиції. Журналісти програми "Гроші" вивчили світовий досвід та з'ясували, до яких наслідків може призвести "легалізація".

Нині хворий на хімічну залежність може носити або зберігати дома до 5-ти грамів «травки» - це вважається невеликими розмірами, і відповідальність - адміністративна, штраф 425 гривень або адмінарешт на 15 діб. Якщо ж більше 5 грамів - відповідальність вже кримінальна, тобто в`язниця. Тепер же пропонують цю кількість наркотичної речовини збільшити у 5 разів - до 25 грамів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Львівщині викрили подружжя вчителів, яке продавало учням наркотики.