Педагоги-наркодилери: на Львівщині подружжя вчителів продавало учням наркотики (фото, відео)

На Львівщині подружжя вчителів продавали учням наркотики. Про це повідомляє поліція області.

"Вони налагодили канал ввезення наркотиків та психотропів з країн ЄС до України. У зловмисників вилучено партію наркотичних та психотропних речовин вартістю понад чверть мільйона гривень за цінами «чорного» ринку. Відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за збут наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Один з педагогів викладав основи безпеки життєдіяльності та історію, а інший – англійську мову.

Оперативники вилучили в подружжя значну партію наркотичних і психотропних речовин. Серед вилученого, зокрема – 100 г амфетаміну, 0,5 л опію ацетильованого та 100 г опію екстракційного.

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"Крім того, вилучено понад 100 пігулок наркотичного лікарського засобу «Subutex» і 57 флаконів лікарського засобу «Тропікамід», а також понад 150 пігулок лікарського засобу з вмістом прекурсору «псевдоефедрин». Цей препарат використовується для виготовлення метамфетаміну. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого складає понад 250 тисяч гривень", - додали у відомстві.

Наразі чоловіка і жінку заарештовано.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрили банду, яка пересилала наркотики поштою у "кіндер-сюрпризах".